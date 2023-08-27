Военком убит у полигона на Украине при загадочных обстоятельствах

В Закарпатье на Украине убит сотрудник военкомата, сержант Василий Стецо. Его обнаружили в тяжёлом состоянии, с травмой головы. Расправа произошла недалеко от военного полигона.

Как сообщает "Укринформ", Стецо нашли ещё живым и вызвали медиков. Но спасти его не удалось, по дороге в больницу он скончался. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве. Смерть подтвердили в военкомате, где работал мужчина.