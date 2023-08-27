Военком убит у полигона на Украине при загадочных обстоятельствах
Сотрудника военкомата в Закарпатье убили, проломив ему череп
Василий Стецо. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Василь Стецо
В Закарпатье на Украине убит сотрудник военкомата, сержант Василий Стецо. Его обнаружили в тяжёлом состоянии, с травмой головы. Расправа произошла недалеко от военного полигона.
Как сообщает "Укринформ", Стецо нашли ещё живым и вызвали медиков. Но спасти его не удалось, по дороге в больницу он скончался. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве. Смерть подтвердили в военкомате, где работал мужчина.
За последние месяцы на Украине вспыхнуло сразу несколько громких скандалов вокруг военкоматов. Так, в Одессе военкомы скрутили и избили призывника за отказ явиться по повестке. Их коллега из Ужгорода напал на жену офицера ВСУ. А главный военком Ровенщины создал крупный наркокартель и прогорел после избиения стукача дубинкой. Тем временем его коллеги в Киеве, Одессе и Харьковской области создали прибыльный бизнес на помощи уклонистам в избежании призыва.