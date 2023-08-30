Пьяный житель Балашихи убил жену ударом гантели по голове

В подмосковной Балашихе пьяный мужчина убил жену, ударив гантелью по голове. Как сообщает SHOT, злоумышленника удалось задержать.

По информации телеграм-канала, тело 44-летней женщины в двухкомнатной квартире обнаружили накануне родственники семьи. Голова погибшей была пробита, а рядом с кроватью лежала окровавленная пятикилограммовая гантель. Судмедэксперты определили, что смерть женщины наступила около десяти часов назад. При этом главы семейства дома не было, что сразу вызвало у правоохранителей подозрения.

Супруга погибшей вскоре удалось задержать. Оказалось, что 40-летний мужчина в момент расправы был сильно пьян. С ним работают следователи.