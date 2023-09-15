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15 сентября, 14:18

Восьмиклассница в Петербурге зарезала ежа на глазах у детей

Прокуратура в Петербурге проверила школу, ученица которой зарезала ежа

В Северной столице прокуроры нагрянули в школу, ученица которой зарезала ежа на глазах у детей. Видео с расправой распространили в Сети, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Прокуратура в Петербурге проверила школу, ученица которой зарезала ежа. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Прокуратура Красносельского района Петербурга проверила, как в школе проводится индивидуальная профилактика с проблемными учениками. Восьмиклассницу поставили на учёт в школе, но если результата никакого не будет, то ею уже займутся более серьёзные структуры.

"Дети некоторые не в курсе, что за такие деяния предусмотрена административная и уголовная ответственность. За жестокое обращение с животными, истязание. Это детям, мне кажется, надо доносить", — сказал помощник прокурора Красносельского района Артём Куликов.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Светлана Оперук
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