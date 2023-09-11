"Нет ничего такого": В Петербурге хозяева четыре года держат собаку в авто

В Санкт-Петербурге собака породы ретривер уже четыре года живёт в багажнике машины, причём хозяева не собираются с этим ничего делать. Неравнодушные соседи, которые увидели тоскующего пса, распространили видео в соцсетях и теперь пытаются добиться справедливости.

Ретривер, который уже четыре года живёт в автомобиле в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / "Осторожно, новости"

Как рассказали соседи телеграм-каналу "Осторожно, новости", собака целыми днями лежит в багажнике на солнце. Иногда хозяева всё-таки выводят пса на прогулку, но потом снова отправляют в машину. Бедное животное из-за такой жизни находится "в плохом состоянии, сильно линяет, у него стеклянный взгляд".

Ретривер, который уже четыре года живёт в автомобиле в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / "Осторожно, новости"

Сами хозяева в этом всём "ничего такого не видят", отдавать собаку ни в приют, ни даже соседям за деньги не собираются. Заявление о жестоком обращении с животными неравнодушные люди уже писали, но проверку так и не начали.