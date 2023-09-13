Суд арестовал подростка, который напал на школу в Ростовской области
Подросток, напавший на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. Обложка © Telegram / SHOT
Суд в Ростовской области арестовал подростка, который с ножом напал на школу в хуторе Красный Десант. Ранее против 15-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
"Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в региональном управлении СК РФ.
Напомним, утром 11 сентября на школу в хуторе Красный Десант напал подросток в маске и с ножом. В результате пострадали учительница английского языка, вахтёрша и дедушка одной из учениц. Нападавшим оказался ученик девятого класса с психическим заболеванием. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. По предварительным данным, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок.