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13 сентября, 11:32

Суд арестовал подростка, который напал на школу в Ростовской области

<p>Подросток, напавший на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56740" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подросток, напавший на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. Обложка © Telegram / SHOT

Суд в Ростовской области арестовал подростка, который с ножом напал на школу в хуторе Красный Десант. Ранее против 15-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

"Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", сообщили в региональном управлении СК РФ.

"Реальная жесть": Стало известно о странностях напавшего на школу в Ростовской области подростка

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Напомним, утром 11 сентября на школу в хуторе Красный Десант напал подросток в маске и с ножом. В результате пострадали учительница английского языка, вахтёрша и дедушка одной из учениц. Нападавшим оказался ученик девятого класса с психическим заболеванием. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. По предварительным данным, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок.

Александра Вишнякова
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