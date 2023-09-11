"Реальная жесть": Стало известно о странностях напавшего на школу в Ростовской области подростка

Со слов ученицы, 15-летний Гриша Б. перевёлся в их школу в третьем классе и сразу же показался странным. В частности, мальчик заикался и резко дёргался. Ребятам он говорил, что у него есть некоторые проблемы со здоровьем, но в детали никогда не вдавался. Со сверстниками подросток общался нормально, иногда случались незначительные конфликты.

"Был спокойный пацанчик, мы не думали, что он такое сможет сделать. Друзья у него были, я знаю, и на улице гулял с ребятами, в школе мы с ним тоже, я и одноклассники, общались. Не прям как-то близко, как лучшие друзья, просто привет-пока, могли что-то друг у друга спросить, и всё. <...> Ведь он мог это совершить когда угодно, это просто реальная жесть", — рассказала одноклассница подростка.