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11 сентября, 10:37

"Реальная жесть": Стало известно о странностях напавшего на школу в Ростовской области подростка

SHOT: Напавший на школу в хуторе Красный Десант с начала учёбы вёл себя странно

Подросток, который устроил поножовщину в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, с первых дней учёбы вёл себя нервно, резко дёргался и заикался. Об этом рассказала его одноклассница, сообщает SHOT.

Одноклассница рассказала о странностях напавшего на школу в Ростовской области подростка. Видео © Telegram / SHOT

Со слов ученицы, 15-летний Гриша Б. перевёлся в их школу в третьем классе и сразу же показался странным. В частности, мальчик заикался и резко дёргался. Ребятам он говорил, что у него есть некоторые проблемы со здоровьем, но в детали никогда не вдавался. Со сверстниками подросток общался нормально, иногда случались незначительные конфликты.

"Был спокойный пацанчик, мы не думали, что он такое сможет сделать. Друзья у него были, я знаю, и на улице гулял с ребятами, в школе мы с ним тоже, я и одноклассники, общались. Не прям как-то близко, как лучшие друзья, просто привет-пока, могли что-то друг у друга спросить, и всё. <...> Ведь он мог это совершить когда угодно, это просто реальная жесть", — рассказала одноклассница подростка.

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Напомним, утром 11 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на школу в хуторе Красный Десант напал подросток в маске и с ножом. Им оказался ученик девятого класса с диагностированным психическим заболеванием. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. Гришу отвезли в отдел полиции, где пытаются привести в себя и допросить, но пока школьник находится в неадекватном состоянии. Предварительно, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок. Среди пострадавших учительница английского языка, вахтёрша и дедушка одной из учениц.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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