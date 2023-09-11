"Реальная жесть": Стало известно о странностях напавшего на школу в Ростовской области подростка
SHOT: Напавший на школу в хуторе Красный Десант с начала учёбы вёл себя странно
Подросток, который устроил поножовщину в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, с первых дней учёбы вёл себя нервно, резко дёргался и заикался. Об этом рассказала его одноклассница, сообщает SHOT.
Одноклассница рассказала о странностях напавшего на школу в Ростовской области подростка. Видео © Telegram / SHOT
Со слов ученицы, 15-летний Гриша Б. перевёлся в их школу в третьем классе и сразу же показался странным. В частности, мальчик заикался и резко дёргался. Ребятам он говорил, что у него есть некоторые проблемы со здоровьем, но в детали никогда не вдавался. Со сверстниками подросток общался нормально, иногда случались незначительные конфликты.
"Был спокойный пацанчик, мы не думали, что он такое сможет сделать. Друзья у него были, я знаю, и на улице гулял с ребятами, в школе мы с ним тоже, я и одноклассники, общались. Не прям как-то близко, как лучшие друзья, просто привет-пока, могли что-то друг у друга спросить, и всё. <...> Ведь он мог это совершить когда угодно, это просто реальная жесть", — рассказала одноклассница подростка.
Напомним, утром 11 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на школу в хуторе Красный Десант напал подросток в маске и с ножом. Им оказался ученик девятого класса с диагностированным психическим заболеванием. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. Гришу отвезли в отдел полиции, где пытаются привести в себя и допросить, но пока школьник находится в неадекватном состоянии. Предварительно, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок. Среди пострадавших учительница английского языка, вахтёрша и дедушка одной из учениц.
Кадр из видео Telegram / SHOT