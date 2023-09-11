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11 сентября, 09:26

Родители учеников рассказали, как узнали о нападении подростка на школу в Ростовской области

Родители детей узнали о нападении школьника в Ростовской области через WhatsApp

Родители детей узнали о нападении подростка на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области по рассылке в мессенджере. Взрослых попросили срочно забрать детей и не приводить их сегодня на уроки, сообщает SHOT.

Родители школьника рассказали, как узнали о нападении на школу в Ростовской области. Видео © SHOT

Как уточнили родители одного из учеников, напавшего они не знали. По данным телеграм-канала, рамок в школе не было. За безопасность детей отвечала только вахтёрша-пенсионерка. Она нажала тревожную кнопку, но та не сработала. При этом у школы есть ночной охранник, а вот дневного, который мог бы предотвратить нападение, нет.

Учитель спас десятки детей при нападении подростка на школу в Ростовской области

Учитель спас десятки детей при нападении подростка на школу в Ростовской области

Напомним, утром в понедельник, 11 сентября, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на школу в хуторе Красный Десант напал подросток в маске и с ножом. Напавшим оказался ученик девятого класса, у него диагностировано психическое заболевание. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. Гришу отвезли в отдел полиции, где пытаются привести в себя и допросить, но пока школьник находится в неадекватном состоянии. Предварительно, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок. Среди пострадавших учительница английского языка, вахтёрша и дедушка одной из учениц.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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