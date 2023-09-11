Родители учеников рассказали, как узнали о нападении подростка на школу в Ростовской области

Родители детей узнали о нападении подростка на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области по рассылке в мессенджере. Взрослых попросили срочно забрать детей и не приводить их сегодня на уроки, сообщает SHOT .

Как уточнили родители одного из учеников, напавшего они не знали. По данным телеграм-канала, рамок в школе не было. За безопасность детей отвечала только вахтёрша-пенсионерка. Она нажала тревожную кнопку, но та не сработала. При этом у школы есть ночной охранник, а вот дневного, который мог бы предотвратить нападение, нет.