Учитель спас десятки детей при нападении подростка на школу в Ростовской области

Благодаря учителю математики в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, куда явился подросток с ножом, удалось избежать большого числа пострадавших. Педагог успел закрыть входную дверь изнутри, чтобы дети не зашли в здание образовательного учреждения, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, нападавший пришёл в школу к 8:00, хотя первый урок начинается только в 8:50. Прямо на входе он начал угрожать оружием вахтёрше. Когда она попыталась нажать на тревожную кнопку, школьник набросился на неё и нанёс ножевое ранение. Именно в этот момент учитель математики и успел закрыть дверь. Благодаря этому подросток не выбежал на улицу. После этого педагог помог остальным обезвредить нападавшего. Он не пострадал.

Кроме того, во время ЧП на связь со всеми учащимися вышли их классные руководители — они сказали детям не идти на занятия и оставаться дома. Сегодня уроки в школе отменены.