Учитель спас десятки детей при нападении подростка на школу в Ростовской области
Учитель математики в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области. Обложка © Mash
Благодаря учителю математики в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, куда явился подросток с ножом, удалось избежать большого числа пострадавших. Педагог успел закрыть входную дверь изнутри, чтобы дети не зашли в здание образовательного учреждения, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, нападавший пришёл в школу к 8:00, хотя первый урок начинается только в 8:50. Прямо на входе он начал угрожать оружием вахтёрше. Когда она попыталась нажать на тревожную кнопку, школьник набросился на неё и нанёс ножевое ранение. Именно в этот момент учитель математики и успел закрыть дверь. Благодаря этому подросток не выбежал на улицу. После этого педагог помог остальным обезвредить нападавшего. Он не пострадал.
Кроме того, во время ЧП на связь со всеми учащимися вышли их классные руководители — они сказали детям не идти на занятия и оставаться дома. Сегодня уроки в школе отменены.
При нападении школьника в Ростовской области пострадали учительница, вахтёрша и дедушка одной из учениц
Напомним, утром в понедельник, 11 сентября, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на школу в хуторе Красный Десант напал подросток в маске и с ножом. Нападавшим оказался ученик девятого класса, у него диагностировано психическое заболевание. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. Гришу отвезли в отдел полиции, где пытаются привести в себя и допросить, но пока школьник находится в неадекватном состоянии. По предварительным данным, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок. Среди пострадавших — учительница английского языка, вахтёрша и дедушка одной из учениц.