Вор обчистил тумбочку президента российского подразделения KIA на 500 долларов

Всё произошло вечером. Вор забрался в офис главы подразделения в бизнес-центре "Лайт хаус" в Замоскворечье по пожарной лестнице, вход на которую вскрыл. Проникнув на девятый этаж, он залез в тумбочку начальника и, найдя там всего 500 долларов (порядка 50 тысяч рублей), скрылся. Теперь злоумышленника ищут.