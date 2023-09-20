Вор обчистил тумбочку президента российского подразделения KIA на 500 долларов
В Москве ограбили президента KIA в России и СНГ Санг Гвон Джонга
Санг Гвон Джонг. Обложка © kia.ru
Неизвестный ограбил кабинет президента KIA в России и СНГ корейца Санг Гвон Джонга. Об этом пишет телеграм-канал SHOТ.
Всё произошло вечером. Вор забрался в офис главы подразделения в бизнес-центре "Лайт хаус" в Замоскворечье по пожарной лестнице, вход на которую вскрыл. Проникнув на девятый этаж, он залез в тумбочку начальника и, найдя там всего 500 долларов (порядка 50 тысяч рублей), скрылся. Теперь злоумышленника ищут.
А 3 сентября стало известно об ограблении квартиры народной артистки России Юлии Рутберг. Преступник вынес деньги и драгоценности, ущерб оценили почти в 2,5 миллиона рублей. Спустя сутки он был задержан, им оказался 37-летний гражданин Узбекистана. Вор отправлен под стражу.