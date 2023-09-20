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20 сентября, 12:12

Вор обчистил тумбочку президента российского подразделения KIA на 500 долларов

В Москве ограбили президента KIA в России и СНГ Санг Гвон Джонга

<p>Санг Гвон Джонг. Обложка © <a href="https://www.kia.ru/press/news/372/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kia.ru</a></p>

Санг Гвон Джонг. Обложка © kia.ru

Неизвестный ограбил кабинет президента KIA в России и СНГ корейца Санг Гвон Джонга. Об этом пишет телеграм-канал SHOТ.

Всё произошло вечером. Вор забрался в офис главы подразделения в бизнес-центре "Лайт хаус" в Замоскворечье по пожарной лестнице, вход на которую вскрыл. Проникнув на девятый этаж, он залез в тумбочку начальника и, найдя там всего 500 долларов (порядка 50 тысяч рублей), скрылся. Теперь злоумышленника ищут.

"Извини, но мы должны есть": Воры ограбили квартиру и оставили там странную записку

"Извини, но мы должны есть": Воры ограбили квартиру и оставили там странную записку

А 3 сентября стало известно об ограблении квартиры народной артистки России Юлии Рутберг. Преступник вынес деньги и драгоценности, ущерб оценили почти в 2,5 миллиона рублей. Спустя сутки он был задержан, им оказался 37-летний гражданин Узбекистана. Вор отправлен под стражу.

Матвей Константинов
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