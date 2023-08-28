"Извини, но мы должны есть": Воры ограбили квартиру и оставили там странную записку
il Gazzettino: В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями
В Италии разыскивают грабителей, которые оставили хозяину квартиры записку с извинениями. Как пишет Il Gazzettino, инцидент произошёл в провинции Порденоне. Злоумышленники ворвались в жилище, но не обнаружили в нём ценных вещей. После этого они забрали кофемашину, аэрогриль и оставили странную записку.
"Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие", — говорится в сообщении злоумышленников.
По версии правоохранителей, неизвестные специально написали послание печатными буквами и с ошибками, чтобы под подозрением оказались мигранты. При этом каких-либо улик на месте преступления грабители не оставили.
А ранее Лайф рассказывал про "вежливого налётчика" из Ростова-на-Дону. Спокойным голосом он, угрожая пистолетом, потребовал все деньги из кассы, а потом извинился перед сотрудницей за предоставленные "неудобства".
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