"Деньги, пожалуйста": Вежливый налётчик забрал выручку магазина и извинился
В Ростовской области объявлен в розыск вооружённый "вежливый грабитель"
В Ростове-на-Дону полиция разыскивает мужчину, который под угрозой, предположительно, пистолета, ограбил магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
В Ростове-на-Дону вежливый налётчик забрал деньги из кассы и извинился перед продавщицей. Видео © Telegram / Don Mash
"В отдел полиции поступило сообщение от продавца магазина о том, что мужчина, угрожая предметом, конструктивно похожим на пистолет, похитил деньги из кассы и скрылся", — говорится в сообщении ведомства.
Ограбление произошло 13 мая в одном из продуктовых магазинов на улице Шостаковича. На кадрах с места видно, что мужчина в камуфляжной форме входит в торговое помещение, достаёт оружие и направляет на кассиршу. Спокойным голосом он попросил все деньги из кассы, а потом извинился перед сотрудницей за предоставленные "неудобства". Женщина как могла защищала выручку, пыталась обмануть злоумышленника, но несколько купюр вежливый грабитель всё же взял, после чего скрылся и ещё раз принёс свои извинения. Сумма ущерба пока устанавливается.
Ранее сообщалось, что двое мужчин пытались ограбить маникюрный салон в Ленобласти, но там не оказалось денег. На злоумышленников уже завели уголовное дело о разбое, теперь им грозит десять лет лишения свободы.
Кадр из видео Telegram / Don Mash