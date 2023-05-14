"Деньги, пожалуйста": Вежливый налётчик забрал выручку магазина и извинился

"В отдел полиции поступило сообщение от продавца магазина о том, что мужчина, угрожая предметом, конструктивно похожим на пистолет, похитил деньги из кассы и скрылся", — говорится в сообщении ведомства.

Ограбление произошло 13 мая в одном из продуктовых магазинов на улице Шостаковича. На кадрах с места видно, что мужчина в камуфляжной форме входит в торговое помещение, достаёт оружие и направляет на кассиршу. Спокойным голосом он попросил все деньги из кассы, а потом извинился перед сотрудницей за предоставленные "неудобства". Женщина как могла защищала выручку, пыталась обмануть злоумышленника, но несколько купюр вежливый грабитель всё же взял, после чего скрылся и ещё раз принёс свои извинения. Сумма ущерба пока устанавливается.