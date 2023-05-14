В Петербурге грабитель сломал 80-летней пенсионерке руку

В Санкт-Петербурге грабитель напал на пенсионерку 1943 года рождения у жилого дома на проспекте Гагарина. Он забрал у женщины сумку, а она при падении сломала руку. Об этом Лайфу рассказали в правоохранительных органах.

Пенсионерка получила перелом руки при ограблении. Видео © LiFE

Сообщение о случившемся поступило в полицию сегодня ночью. Совершено же нападение было накануне примерно в 15:00 у дома № 17 на проспекте Гагарина. Сотрудники полиции получили видео с камеры наблюдения, которая сняла момент преступления.

Грабитель просто забрал у пенсионерки сумку, а пока та отбивалась, оступилась и при падении ударилась рукой об асфальт. В итоге петербурженка получила перелом правой лучевой кости без смещения. Напавшего пока не задержали.