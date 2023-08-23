Вор пытался ограбить аптеку в Москве, но истёк кровью прямо на месте преступления

Мужчина погиб при попытке ограбить аптеку в Москве: он случайно повредил бедро о стеклянную витрину и истёк кровью прямо на месте преступления. Шокирующее видео неудавшегося преступления публикует SHOT.

Мужчина погиб при попытке ограбить аптеку в Москве: он случайно повредил бедро о стеклянную витрину и истёк кровью. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, ранее судимый за кражи 27-летний житель Костромы вечером 22 августа проник в аптеку на улице Обручева, пробив стену. Он прихватил с собой кассовый ящик, в котором было всего 719 рублей, и попытался выбраться с места преступления тем же путём. Но не смог: когда мужчина карабкался по стеклянной витрине, она разбилась и вор рухнул вниз, повредив бедро. Взломщик пытался выбраться, но не смог и истёк кровью прямо на месте преступления.

Грабителя нашли в аптеке сотрудники полиции и передали врачам скорой, но спасти парня не удалось — он умер от обильного кровотечения.