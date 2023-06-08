Грабители суши-бара хотели вынести деньги, но не устояли перед рыбкой и вернулись
В Хабаровском крае на камеры попало дерзкое ограбление фирмы по доставке суши
Видеокамеры наблюдения в Хабаровске засняли дерзкое ограбление фирмы по доставке суши. Налётчики вынесли кассу "Сушимэна", ноутбук и сёмгу, передаёт телеграм-канал Amur Mash.
Ограбление "Сушимэна" в Хабаровске. Видео © t.me / Amur Mash
Всё произошло ночью и попало на камеру наблюдения. Неизвестные в масках проникли в офис "Сушимэна" и судя по всему, хотели забрать только "существенное" — технику и деньги. Но всё же под занавес этого ограбления, их поманила дверь, за которой скрывались холодильники. Воля была сломлена и вкуснейшая рыбка отправилась вместе с остальным, принадлежащим организации имуществом, в сумки незваных гостей.
Владелец заведения оценил ущерб в 100 тысяч рублей, написал заявление в полицию, но всё же не унывает. Он полагает, что грабители, даже если не раскаются, но попробовав украденную сёмгу, станут постоянными клиентами. Уже в рамках правового поля.
Ранее в Москве экс-работник кальянной совершил её дерзкое ограбление. Бывший сотрудник вынес оттуда несколько Playstation, джойстики, диски и пять тысяч рублей.
t.me / Amur Mash