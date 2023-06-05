В Москве экс-работник кальянной совершил её дерзкое ограбление

В центре Москвы бывший сотрудник кальянной вынес оттуда несколько Playstation, джойстики, диски и пять тысяч рублей. По данным телеграм-канала SHOT , всё произошло в кафе "Мята" на Трубной площади.

В ночь на 31 мая в заведение пробрался мужчина по имени Игорь — злоумышленник выбил дверь и понял, что кафе не работает. Он решил прихватить с собой три Sony Playstation 5, два джойстика и зарядки к ним, диски с играми UFC4 и FIFA23, а также пять тысяч рублей из кассы. Общий ущерб — 200 тысяч рублей. Приставки мужчина быстро продал и спешно покинул город. Сейчас грабителя ищут.