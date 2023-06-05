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5 июня, 18:03

В Москве экс-работник кальянной совершил её дерзкое ограбление

В Москве бывший сотрудник кальянной вынес оттуда Playstation и пять тысяч рублей

В центре Москвы бывший сотрудник кальянной вынес оттуда несколько Playstation, джойстики, диски и пять тысяч рублей. По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло в кафе "Мята" на Трубной площади.

В ночь на 31 мая в заведение пробрался мужчина по имени Игорь — злоумышленник выбил дверь и понял, что кафе не работает. Он решил прихватить с собой три Sony Playstation 5, два джойстика и зарядки к ним, диски с играми UFC4 и FIFA23, а также пять тысяч рублей из кассы. Общий ущерб — 200 тысяч рублей. Приставки мужчина быстро продал и спешно покинул город. Сейчас грабителя ищут.

Встреча с красоткой в кальянной закончилась для москвича потерей круглой суммы и походом в полицию

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Ранее хриплоголосый мужчина ограбил отделение микрофинансов в Санкт-Петербурге. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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