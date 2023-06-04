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3 июня, 21:32

Унёс в газетке: Хриплоголосый мужчина ограбил отделение микрофинансов в Петербурге

Неизвестный с пистолетом и в маске ограбил отделение микрофинансов в Петербурге

В Санкт-Петербурге вооружённый мужчина ограбил отделение микрофинансовой организации "Деньги сразу". Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Вооружённый мужчина ограбил отделение микрофинансов в Петербурге. Видео © LIFE

Неизвестный в капюшоне поверх бейсболки и с медицинской маской на лице зашёл в отделение, направил на менеджера предмет, похожий на пистолет с глушителем, и хриплым голосом потребовал отдать ему всю наличность. Перепуганная женщина выполнила его требования, после чего грабитель завернул деньги в газетку — и был таков.

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А ранее вор с пистолетом напал на кассира и унёс пять миллионов рублей из банка в Екатеринбурге. При этом сотрудники ЧОП приехали только через час после того, как кассир нажала тревожную кнопку.

Обложка ©

LIFE

Лариса Сафронова
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