Унёс в газетке: Хриплоголосый мужчина ограбил отделение микрофинансов в Петербурге
Неизвестный с пистолетом и в маске ограбил отделение микрофинансов в Петербурге
В Санкт-Петербурге вооружённый мужчина ограбил отделение микрофинансовой организации "Деньги сразу". Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
Вооружённый мужчина ограбил отделение микрофинансов в Петербурге. Видео © LIFE
Неизвестный в капюшоне поверх бейсболки и с медицинской маской на лице зашёл в отделение, направил на менеджера предмет, похожий на пистолет с глушителем, и хриплым голосом потребовал отдать ему всю наличность. Перепуганная женщина выполнила его требования, после чего грабитель завернул деньги в газетку — и был таков.
А ранее вор с пистолетом напал на кассира и унёс пять миллионов рублей из банка в Екатеринбурге. При этом сотрудники ЧОП приехали только через час после того, как кассир нажала тревожную кнопку.
LIFE