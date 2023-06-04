Унёс в газетке: Хриплоголосый мужчина ограбил отделение микрофинансов в Петербурге

Неизвестный в капюшоне поверх бейсболки и с медицинской маской на лице зашёл в отделение, направил на менеджера предмет, похожий на пистолет с глушителем, и хриплым голосом потребовал отдать ему всю наличность. Перепуганная женщина выполнила его требования, после чего грабитель завернул деньги в газетку — и был таков.