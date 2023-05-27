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27 мая, 11:54

Грабитель обнёс банк на Урале, пока сотрудники ЧОП час ехали на вызов по "тревожной кнопке"

Вор с пистолетом напал на кассира и унёс 5 млн рублей из банка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге грабитель подкараулил кассира у входа в офис "Россельхозбанка" и заставил её выдать пять миллионов рублей в разной валюте, угрожая убийством. Об этом пишет SHOT.

Злоумышленник поджидал сотрудников у двери ещё до начала работы отделения банка на Чайковского. Когда подошёл кассир, мужчина достал пистолет и приказал отвести его к сейфу. Женщина испугалась и выполнила требования. В итоге грабитель забрал 2,5 миллиона рублей, около 30 тысяч долларов, тысячу евро и 17 монет из драгметаллов, затем неизвестный скрылся. При этом сотрудники ЧОП "Медведь" приехали только через час после того, как кассир нажала тревожную кнопку.

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Ранее сообщалось, что в Москве грабитель забрал у пенсионерки деньги прямо у банкомата, когда она пополняла свою карту. Сейчас преступник задержан.

Обложка ©

ТАСС / Семён Лиходеев

Татьяна Миссуми
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