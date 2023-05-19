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19 мая, 12:13

Двое "рабочих" обчистили менеджера в Петербурге на 17 миллионов рублей

В Петербурге двое мужчин в костюмах рабочих украли у менеджера 17 млн рублей

В Санкт-Петербурге двое неизвестных в костюмах рабочих украли из квартиры менеджера 17 миллионов рублей. Преступление было совершено 18 мая.

Воры замаскировались в костюмы рабочих ради кражи. Видео © LIFE

Как стало известно Лайфу, квартира менеджера не оборудована сигнализацией. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения в подъезде, воры были одеты в рабочую спецодежду, а их лица скрывали респираторные маски. Они вошли в подъезд и поднялись на четвёртый этаж.

В квартире преступники устроили погром, перевернув всё в поисках денег. Чёрную сумку с 17 миллионами рублей они нашли в гардеробе. На месте преступления обнаружены отпечатки пальцев, биоматериалы, следы материи и два врезных замка. Воров ищут.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что неизвестные вынесли из торгового центра "Карусель" на Мичуринской улице в Тамбове банкомат с 5,5 млн рублей.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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