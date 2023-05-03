Житель Оренбурга украл пакет с 715 тысячами рублей, который женщина выкинула в окно. Подробности истории приводит телеграм-канал "МВД Медиа".

Житель Оренбурга украл пакет с 715 тыс. рублей, который женщина скинула из окна сестре. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

Изначально крупная сумма предназначалась для сестры 31-летней оренбурженки. Они поговорили в квартире, попрощались и, только выйдя на улицу, родственница вспомнила, зачем приходила. Чтобы не подниматься второй раз, она попросила сестру скинуть деньги прямо из окна.

Та, недолго думая, выбросила пакет с наличными на улицу, однако он зацепился за ветку дерева и порвался, а деньги разлетелись по всему двору. Проходивший мимо мужчина предложил помочь. Вместе с девушкой он собрал купюры, однако оказался не самым добропорядочным, выхватил деньги из её рук и сбежал.

Растерянные женщины тут же обратились в полицию. В итоге по горячим следам правоохранителям удалось задержать 39-летнего воришку. У него изъяли 695 тысяч рублей и возбудили уголовное дело по статье "Открытое хищение чужого имущества".