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3 мая, 08:29

Житель Оренбурга украл пакет с 715 тыс. рублей, который женщина скинула из окна сестре

Оренбурженка сбросила из окна пакет с 715 тыс. рублей, но их украл прохожий

Житель Оренбурга украл пакет с 715 тысячами рублей, который женщина выкинула в окно. Подробности истории приводит телеграм-канал "МВД Медиа".

Житель Оренбурга украл пакет с 715 тыс. рублей, который женщина скинула из окна сестре. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

Изначально крупная сумма предназначалась для сестры 31-летней оренбурженки. Они поговорили в квартире, попрощались и, только выйдя на улицу, родственница вспомнила, зачем приходила. Чтобы не подниматься второй раз, она попросила сестру скинуть деньги прямо из окна.

Та, недолго думая, выбросила пакет с наличными на улицу, однако он зацепился за ветку дерева и порвался, а деньги разлетелись по всему двору. Проходивший мимо мужчина предложил помочь. Вместе с девушкой он собрал купюры, однако оказался не самым добропорядочным, выхватил деньги из её рук и сбежал.

Растерянные женщины тут же обратились в полицию. В итоге по горячим следам правоохранителям удалось задержать 39-летнего воришку. У него изъяли 695 тысяч рублей и возбудили уголовное дело по статье "Открытое хищение чужого имущества".

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Ранее Лайф рассказывал ещё одну историю из Оренбурга, где 32-летний житель подбил на кражу подростка. Подельники придумали план и ограбили офис местного предпринимателя, украв оттуда сейф с деньгами. За "хорошую" работу школьник получил 200 тысяч рублей и купил компьютер.

Обложка ©

Telegram / "МВД Медиа"

Николь Вербер
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