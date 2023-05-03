Житель Оренбурга украл пакет с 715 тыс. рублей, который женщина скинула из окна сестре
Оренбурженка сбросила из окна пакет с 715 тыс. рублей, но их украл прохожий
Житель Оренбурга украл пакет с 715 тысячами рублей, который женщина выкинула в окно. Подробности истории приводит телеграм-канал "МВД Медиа".
Житель Оренбурга украл пакет с 715 тыс. рублей, который женщина скинула из окна сестре. Видео © Telegram / "МВД Медиа"
Изначально крупная сумма предназначалась для сестры 31-летней оренбурженки. Они поговорили в квартире, попрощались и, только выйдя на улицу, родственница вспомнила, зачем приходила. Чтобы не подниматься второй раз, она попросила сестру скинуть деньги прямо из окна.
Та, недолго думая, выбросила пакет с наличными на улицу, однако он зацепился за ветку дерева и порвался, а деньги разлетелись по всему двору. Проходивший мимо мужчина предложил помочь. Вместе с девушкой он собрал купюры, однако оказался не самым добропорядочным, выхватил деньги из её рук и сбежал.
Растерянные женщины тут же обратились в полицию. В итоге по горячим следам правоохранителям удалось задержать 39-летнего воришку. У него изъяли 695 тысяч рублей и возбудили уголовное дело по статье "Открытое хищение чужого имущества".
Ранее Лайф рассказывал ещё одну историю из Оренбурга, где 32-летний житель подбил на кражу подростка. Подельники придумали план и ограбили офис местного предпринимателя, украв оттуда сейф с деньгами. За "хорошую" работу школьник получил 200 тысяч рублей и купил компьютер.
Telegram / "МВД Медиа"