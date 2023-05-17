Неизвестные украли из тамбовского ТЦ банкомат ВТБ и выпотрошили в лесу всю наличку

Неизвестные вынесли из торгового центра "Карусель" на Мичуринской улице в Тамбове банкомат с 5,5 млн рублей. Четыре россиянина в масках загрузили аппарат в джип, отвезли за город и опустошили в лесу. Об этом пишет SHOT.

Неизвестные украли из ТЦ в Тамбове банкомат с 5,5 млн рублей. Видео © t.me / SHOT

Злоумышленники пробрались в магазин ночью, сломали крепежи у банкомата ВТБ и оттащили его в автомобиль. Пропажу заметил охранник ТЦ.

Банкомат всё же нашли в районе села Полковое под Тамбовом, только поздно: воры вытащили из него всю наличку. Преступники объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело по статье о краже.