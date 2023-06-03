Встреча с красоткой в кальянной закончилась для москвича потерей круглой суммы и походом в полицию

Житель Москвы лишился 30 тысяч рублей во время свидания с девушкой в столичной кальянной "Лонг Айленд", теперь заведением заинтересовались правоохранители. Об этом сообщает SHOТ.

Полиция проверяет московское кафе "Лонг Айленд". Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, 25-летний Анатолий познакомился с обворожительной красоткой, назвавшейся Алисой, на сайте знакомств. Она представилась студенткой, приехавшей из Екатеринбурга покорять столицу. После непродолжительной переписки молодые люди договорились встретиться. При этом девушка отказалась ехать в центр и настояла на том, что свидание стоит провести в кафе "Лонг Айленд" рядом с её домом в Обручевском районе.

Анатолий сразу заметил, что Алиса не похожа на девушку с фотографий, но решил не придавать этому значения. В заведении Алиса заказала салат, сырную и мясную тарелки, три коктейля, мартини и кальян. Анатолий не посмотрел на цены в меню, а когда официант принёс счёт в 30 тысяч рублей, мужчина удивился, но всё же заплатил. После этого девушка поспешно уехала, а несостоявшийся Ромео отправился в полицию. Оказалось, что на кафе уже поданы аналогичные жалобы. Сейчас полиция закрыла заведение и опечатала двери. Предстоит проверка на предмет мошенничества.