Регион

Уведомления отключены

3 июня, 08:58

Встреча с красоткой в кальянной закончилась для москвича потерей круглой суммы и походом в полицию

Москвича развели на 30 тысяч рублей на свидании с девушкой в кальянной

<p>Девушка, представившаяся Алисой. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/52356" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Девушка, представившаяся Алисой. Фото © t.me / SHOT

Житель Москвы лишился 30 тысяч рублей во время свидания с девушкой в столичной кальянной "Лонг Айленд", теперь заведением заинтересовались правоохранители. Об этом сообщает SHOТ.

Полиция проверяет московское кафе "Лонг Айленд". Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, 25-летний Анатолий познакомился с обворожительной красоткой, назвавшейся Алисой, на сайте знакомств. Она представилась студенткой, приехавшей из Екатеринбурга покорять столицу. После непродолжительной переписки молодые люди договорились встретиться. При этом девушка отказалась ехать в центр и настояла на том, что свидание стоит провести в кафе "Лонг Айленд" рядом с её домом в Обручевском районе.

Анатолий сразу заметил, что Алиса не похожа на девушку с фотографий, но решил не придавать этому значения. В заведении Алиса заказала салат, сырную и мясную тарелки, три коктейля, мартини и кальян. Анатолий не посмотрел на цены в меню, а когда официант принёс счёт в 30 тысяч рублей, мужчина удивился, но всё же заплатил. После этого девушка поспешно уехала, а несостоявшийся Ромео отправился в полицию. Оказалось, что на кафе уже поданы аналогичные жалобы. Сейчас полиция закрыла заведение и опечатала двери. Предстоит проверка на предмет мошенничества.

Красавица с Bedoo объела москвича на 22 тысячи и убежала "в аптеку"

Красавица с Bedoo объела москвича на 22 тысячи и убежала "в аптеку"

Ранее сообщалось, что в Чувашии четверо аферистов получили уголовные сроки за то, что под видом "русских невест" вели переписку с китайцами и выманили у них около 3,5 миллиона рублей.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров