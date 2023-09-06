Суд арестовал мужчину, ограбившего актрису Юлию Рутберг

"Саламов У.Т. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 3 ноября 2023 года", — говорится в сообщении суда.