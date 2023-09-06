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6 сентября, 15:09

Суд арестовал мужчину, ограбившего актрису Юлию Рутберг

<p>Актриса Юлия Рутберг. Обложка © ТАСС / URA.RU /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Анна Майорова</p>

Актриса Юлия Рутберг. Обложка © ТАСС / URA.RU / Анна Майорова

Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана, который обокрал квартиру народной артистки России Юлии Рутберг.

Подозреваемый в ограблении актрисы Юлии Рутберг. Фото © Официальный телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции

Подозреваемый в ограблении актрисы Юлии Рутберг. Фото © Официальный телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции

"Саламов У.Т. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 3 ноября 2023 года", — говорится в сообщении суда.

"Извини, но мы должны есть": Воры ограбили квартиру и оставили там странную записку

"Извини, но мы должны есть": Воры ограбили квартиру и оставили там странную записку

Напомним, 3 сентября стало известно, что в Москве обокрали народную артистку России Юлию Рутберг. Грабитель взломал замок и вынес из квартиры актрисы, которая в тот день была на гастролях, деньги и драгоценности. Ущерб оценивается почти в 2,5 млн рублей. Спустя сутки вор был задержан, им оказался 37-летний гражданин Узбекистана.

Александра Вишнякова
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