Суд арестовал мужчину, ограбившего актрису Юлию Рутберг
Актриса Юлия Рутберг. Обложка © ТАСС / URA.RU / Анна Майорова
Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана, который обокрал квартиру народной артистки России Юлии Рутберг.
Подозреваемый в ограблении актрисы Юлии Рутберг. Фото © Официальный телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции
"Саламов У.Т. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 3 ноября 2023 года", — говорится в сообщении суда.
Напомним, 3 сентября стало известно, что в Москве обокрали народную артистку России Юлию Рутберг. Грабитель взломал замок и вынес из квартиры актрисы, которая в тот день была на гастролях, деньги и драгоценности. Ущерб оценивается почти в 2,5 млн рублей. Спустя сутки вор был задержан, им оказался 37-летний гражданин Узбекистана.