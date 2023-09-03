В Москве обокрали актрису Юлию Рутберг

В Москве обокрали квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. Как сообщает Пятый канал, неизвестные взломали замок и вынесли из жилища актрисы деньги и драгоценности.

Юлия Рутберг — советская и российская актриса театра и кино, чтец, народная артистка РФ (2016 год), с 1988 года служит в театре имени Вахтангова. Телезрителям она известна в том числе по роли Кристины Воропаевой в сериале "Не родись красивой".