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3 сентября, 08:43

В Москве обокрали актрису Юлию Рутберг

Пятый канал: В Москве обокрали квартиру народной артистки России Юлии Рутберг

<p>Актриса Юлия Рутберг. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Актриса Юлия Рутберг. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве обокрали квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. Как сообщает Пятый канал, неизвестные взломали замок и вынесли из жилища актрисы деньги и драгоценности.

По данным СМИ, в полицию с заявлением обратился сын 58-летней звезды кино. Правоохранители проводят проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Юлия Рутберг — советская и российская актриса театра и кино, чтец, народная артистка РФ (2016 год), с 1988 года служит в театре имени Вахтангова. Телезрителям она известна в том числе по роли Кристины Воропаевой в сериале "Не родись красивой".

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Никита Никонов
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