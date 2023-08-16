Вдову Градского ограбили второй раз за два года

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении дома в подмосковном Новоглаголеве. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

Напомним, в январе 2022 года Коташенко также стала жертвой ограбления, она лишилась ста миллионов рублей. Следствие шло полгода. В итоге на скамье подсудимых из четырёх подозреваемых оказался только один — уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов, его приговорили к восьми годам колонии.