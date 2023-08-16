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16 августа, 00:56

Вдову Градского ограбили второй раз за два года

"Известия": В подмосковном Новоглаголеве ограбили дом вдовы Градского

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении дома в подмосковном Новоглаголеве. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

По данным издания, оттуда пропали проектор, часть мебели и посуда. Сумма ущерба не называется.

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Напомним, в январе 2022 года Коташенко также стала жертвой ограбления, она лишилась ста миллионов рублей. Следствие шло полгода. В итоге на скамье подсудимых из четырёх подозреваемых оказался только один — уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов, его приговорили к восьми годам колонии.

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kino-teatr.ru

Юлия Коновалова
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