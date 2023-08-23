В Москве курьеру самому понравился заказ и он обокрал клиента на огромную сумму
В Москве задержали курьера, укравшего электровелосипеды на 1,2 млн рублей
В Москве задержали курьера, который украл у заказчика электровелосипеды и запчасти к ним стоимостью более чем миллион рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
Согласно предварительным данным, 26-летний житель Северного Измайлова купил через интернет-магазин несколько электровелосипедов и запчасти к ним на сумму 1,2 миллиона рублей. Однако курьер решил не отдавать заказчику товар и сдал его в комиссионный магазин, выручив с продажи 250 тысяч рублей. Деньги 27-летний злоумышленник потратил на личные нужды. Обманутый клиент обратился в полицию, и доставщика задержали.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники премиум-отеля в Анапе украли тысячи комплектов постельного белья на 1,2 миллиона рублей. Полицейские уже вычислили злоумышленников и задержали их. Выяснилось, что оба ранее были судимы.
Агентство "Москва"