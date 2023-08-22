Сотрудники премиум-отеля в Анапе украли тысячи комплектов постельного белья на 1,2 млн рублей

В Анапе двое ранее судимых сотрудников премиум-отеля Mövenpick украли 2300 комплектов постельного белья и открыли бизнес по их продаже. Злоумышленников уже задержали, пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, 23- и 27-летние работники пятизвёздочной гостиницы придумали "бизнес-модель" по продаже люксовых наборов постельного белья через Интернет. С конца мая мужчины заходили в подсобку и потихонечку выносили товар — выглаженные белоснежные наволочки, простыни и пододеяльники. Кроме того, они похитили несколько кофемашин.

В итоге злоумышленников раскрыли их коллеги. Как выяснилось, из отеля мужчины вынесли комплектов на 1,2 миллиона рублей. Их задержали и возбудили уголовное дело по статье "Кража". Известно, что 23-летний сотрудник был ранее дважды судим за незаконное производство, сбыт или хранение наркотиков, а его 27-летний напарник — за кражу.