Горничная обнесла дом президента Ассоциации поддержки независимых АЗС, но её замучила совесть

В Красногорске ограбили дом президента Ассоциации поддержки независимых АЗС Михаила Беляка. Из особняка вынесли почти 265 тысяч рублей, дорогую одежду и косметику. Как пишет телеграм-канал SHOT, преступница из-за мук совести позже сама сдалась полицейским.

Месяц назад у Беляка появилась домработница Махбуба. 13 августа женщина решила "навести порядок" по-своему и забрала 220 тысяч рублей, 340 фунтов стерлингов, несколько панам марки Hermes, кофты U.S. Polo Assn, духи Memo.

Но женщину сразу же начала мучить совесть, и она пошла сдаваться в полицию. Тут и выяснилось, что часть украденных денег она отправила родственникам в Узбекистан, а часть потратила на себя.