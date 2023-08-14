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14 августа, 12:32

Горничная обнесла дом президента Ассоциации поддержки независимых АЗС, но её замучила совесть

В Подмосковье ограбили дом президента Ассоциации поддержки независимых АЗС

В Красногорске ограбили дом президента Ассоциации поддержки независимых АЗС Михаила Беляка. Из особняка вынесли почти 265 тысяч рублей, дорогую одежду и косметику. Как пишет телеграм-канал SHOT, преступница из-за мук совести позже сама сдалась полицейским.

Месяц назад у Беляка появилась домработница Махбуба. 13 августа женщина решила "навести порядок" по-своему и забрала 220 тысяч рублей, 340 фунтов стерлингов, несколько панам марки Hermes, кофты U.S. Polo Assn, духи Memo.

Но женщину сразу же начала мучить совесть, и она пошла сдаваться в полицию. Тут и выяснилось, что часть украденных денег она отправила родственникам в Узбекистан, а часть потратила на себя.

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Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже семи миллионов рублей у бывшего главы управы столичного района Северное Медведково Бориса Трофимова. Он обнаружил, что его часы стоимостью 500 тысяч рублей (четыре штуки) из сейфа подменены на похожие, но дешёвые, а 6,5 миллиона рублей оказались поддельными. Спустя пару дней выяснилось, что всё это дело рук нового молодого человека дочери Трофимова.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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