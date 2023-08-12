Парень с Урала украл у экс-главы управы столичного района 6,5 млн рублей и дорогие часы

В Москве задержали подозреваемого в краже семи миллионов рублей у бывшего главы управы столичного района Северное Медведково Бориса Трофимова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина обнаружил на днях, что его часы стоимостью 500 тысяч рублей (четыре штуки) из сейфа подменены на похожие, но дешёвые, а 6,5 миллиона рублей оказались поддельными. Спустя пару дней выяснилось, что всё это дело рук нового молодого человека дочери Трофимова. Девушка жила в одной квартире с отцом и туда же приводила бойфренда. У неё был ключ от сейфа.

После задержания выяснилось, что 19-летний парень переехал с Урала в Москву за красивой жизнью, на пути к которой он и украл деньги и часы у Трофимова. Настоящие купюры полиция изъяла. В отношении предприимчивого юноши возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Парню грозит десять лет колонии.