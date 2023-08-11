В Венгрии украинец убил бездомного ради денег на выпивку

В Будапеште гражданина Украины задержали по подозрению в убийстве 49-летнего местного жителя, который был бездомным. По данным местных СМИ, 30-летний приезжий из Незалежной ночью стал требовать деньги у мужчины, сидевшего на скамейке, но тот их не дал. В итоге украинец до смерти избил мужчину и забрал у него пять тысяч форинтов (почти полторы тысячи рублей).