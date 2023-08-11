В Венгрии украинец убил бездомного ради денег на выпивку
В Венгрии задержали украинца по подозрению в убийстве 49-летнего бездомного
В Будапеште гражданина Украины задержали по подозрению в убийстве 49-летнего местного жителя, который был бездомным. По данным местных СМИ, 30-летний приезжий из Незалежной ночью стал требовать деньги у мужчины, сидевшего на скамейке, но тот их не дал. В итоге украинец до смерти избил мужчину и забрал у него пять тысяч форинтов (почти полторы тысячи рублей).
Задержание украинца по подозрению в убийстве жителя Будапешта. Видео © BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság
По версии следствия, с украинцем был приятель, который спокойно наблюдал за избиением. После случившегося мужчины пошли пить вино на украденные деньги. На знакомого предполагаемого убийцы завели дело за неоказание помощи потерпевшему.
Ранее Лайф писал, что трое поляков избили украинца и его мать после "обмена мнениями". Полицейские задержали на месте происшествия одного из напавших.
BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság