Украинец ночью открыл стрельбу по полиции

В городе Черкассы мужчина устроил стрельбу на улице, а затем открыл огонь по прибывшим сотрудникам полиции, один из них был ранен. Об этом сообщается в телеграм-канале Национальной полиции страны.

В Черкассах мужчина открыл огонь по полицейским. Видео © Telegram / Национальная полиция Украины

Сообщение о том, что в одном из домов раздались звуки стрельбы, в полицию поступило около полуночи.

"Когда на место происшествия прибыли правоохранители, злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону полицейских, ранив одного из них", — сказано в сообщении.

Один из полицейских открыл ответный огонь и ранил стрелявшего в ногу. Стрелка задержали. У подозреваемого изъяли охотничье ружьё.