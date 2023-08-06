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6 августа, 16:25

Украинец ночью открыл стрельбу по полиции

В Черкассах на Украине мужчина открыл стрельбу и ранил полицейского

<p>Мужчина, открывший стрельбу по полиции в Черкассах. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/UA_National_Police/13563" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальная полиция Украины</a></p>

Мужчина, открывший стрельбу по полиции в Черкассах. Фото © Telegram / Национальная полиция Украины

В городе Черкассы мужчина устроил стрельбу на улице, а затем открыл огонь по прибывшим сотрудникам полиции, один из них был ранен. Об этом сообщается в телеграм-канале Национальной полиции страны.

В Черкассах мужчина открыл огонь по полицейским. Видео © Telegram / Национальная полиция Украины

Сообщение о том, что в одном из домов раздались звуки стрельбы, в полицию поступило около полуночи.

"Когда на место происшествия прибыли правоохранители, злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону полицейских, ранив одного из них", — сказано в сообщении.

Возле Кремля произошло ДТП со стрельбой

Возле Кремля произошло ДТП со стрельбой

Один из полицейских открыл ответный огонь и ранил стрелявшего в ногу. Стрелка задержали. У подозреваемого изъяли охотничье ружьё.

Ранее Лайф писал о том, что в Таганроге пьяный мужчина закрылся в пивном магазине и начал стрелять по людям. Позже его задержали полицейские.

Илья Суриков
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