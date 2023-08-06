Украинец ночью открыл стрельбу по полиции
В Черкассах на Украине мужчина открыл стрельбу и ранил полицейского
Мужчина, открывший стрельбу по полиции в Черкассах. Фото © Telegram / Национальная полиция Украины
В городе Черкассы мужчина устроил стрельбу на улице, а затем открыл огонь по прибывшим сотрудникам полиции, один из них был ранен. Об этом сообщается в телеграм-канале Национальной полиции страны.
В Черкассах мужчина открыл огонь по полицейским. Видео © Telegram / Национальная полиция Украины
Сообщение о том, что в одном из домов раздались звуки стрельбы, в полицию поступило около полуночи.
"Когда на место происшествия прибыли правоохранители, злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону полицейских, ранив одного из них", — сказано в сообщении.
Один из полицейских открыл ответный огонь и ранил стрелявшего в ногу. Стрелка задержали. У подозреваемого изъяли охотничье ружьё.
Ранее Лайф писал о том, что в Таганроге пьяный мужчина закрылся в пивном магазине и начал стрелять по людям. Позже его задержали полицейские.