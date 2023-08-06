В Москве мужчина ограбил офис микрокредитов и попал на видео
Москвича задержали за ограбление офиса микрокредитов на 19,5 тысячи рублей
В Москве мужчина ограбил микрокредитную организацию, угрожая сотрудницам похожим на оружие предметом. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
Видео ограбления микрокредитной организации на Рязанском проспекте и кадры заседания суда, где избрали меру пресечения злоумышленнику. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"В офис микрокрединой организации на Рязанском проспекте вошёл 46-летний злоумышленник и, угрожая сотрудницам организации предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему все деньги", — говорится в сообщении.
Сотрудницы отдали ему 19,5 тысячи рублей, после чего мужчина скрылся. Правоохранители установили личность преступника и задержали его. Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении разбоя мужчина признал. При этом он заявил, что решил пойти на преступление, поскольку задолжал крупную сумму.
Ранее Лайф писал, что нигериец украл ювелирку и гаджеты на 7 млн из съёмной квартиры в Москве. Мужчина забрал в том числе сумки Louis Vuitton на 3,5 миллиона рублей, подвески Tiffany с бриллиантами за 1,5 миллиона рублей, серьги, четыре золотых кольца, а также технику Apple.
Telegram / Прокуратура Москвы