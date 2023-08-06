В Москве мужчина ограбил офис микрокредитов и попал на видео

В Москве мужчина ограбил микрокредитную организацию, угрожая сотрудницам похожим на оружие предметом. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Видео ограбления микрокредитной организации на Рязанском проспекте и кадры заседания суда, где избрали меру пресечения злоумышленнику. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"В офис микрокрединой организации на Рязанском проспекте вошёл 46-летний злоумышленник и, угрожая сотрудницам организации предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему все деньги", — говорится в сообщении.

Сотрудницы отдали ему 19,5 тысячи рублей, после чего мужчина скрылся. Правоохранители установили личность преступника и задержали его. Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении разбоя мужчина признал. При этом он заявил, что решил пойти на преступление, поскольку задолжал крупную сумму.