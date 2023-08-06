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6 августа, 07:48

Житель Подмосковья спустя два года признался полиции в краже велосипеда

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55193" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © Telegram / SHOT

В Московской области мужчина сознался в преступлении, которое совершил в 2021 году. О самом совестливом жителе региона рассказал телеграм-канал SHOT.

В августе мужчина оказался в деревне Сабурово без денег, но домой каким-то образом добраться надо было. До Путилкова ему пришлось бы идти более десяти километров. Недолго думая, мужчина взял стоящий без присмотра велосипед и поехал на нём. На следующий день похититель велосипеда продал мозолящий глаза транспорт за пять тысяч рублей и купил на эти деньги еду. А спустя два года после этого он не смог пережить муки совести и сознался полиции. Теперь правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Ранее москвич украл у пенсионерки 400 тысяч рублей под предлогом ремонта розетки. Злоумышленник пришёл к женщине вместе со знакомым, чтобы отвлечь её. Причём в дом он зашёл в медицинской маске и кепке, чтобы скрыть лицо, но это в итоге не уберегло его от задержания.

Светлана Оперук
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