Житель Подмосковья спустя два года признался полиции в краже велосипеда

В августе мужчина оказался в деревне Сабурово без денег, но домой каким-то образом добраться надо было. До Путилкова ему пришлось бы идти более десяти километров. Недолго думая, мужчина взял стоящий без присмотра велосипед и поехал на нём. На следующий день похититель велосипеда продал мозолящий глаза транспорт за пять тысяч рублей и купил на эти деньги еду. А спустя два года после этого он не смог пережить муки совести и сознался полиции. Теперь правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.