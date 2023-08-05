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5 августа, 14:35

Наркоман из Мытищ лихо покутил за счёт друга, а затем узнал одну деталь и сдал его полиции

В Мытищах судимый наркоман сдал полиции друга, напоившего его на краденые деньги

В городе Мытищи Московской области наркоман сдал своего друга полиции, поскольку тот угостил его алкоголем, купленным по украденной банковской карте. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 22 июля 37-летний Григорий выпивал со своим приятелем за его счёт. После крепких напитков они перешли на пиво, откровенные разговоры, и собутыльник признался, что купил всё по краденой банковской карте.

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Через две недели после веселья Григорий пришёл в полицию и сдал себя вместе с другом. Теперь в деле разбираются правоохранители. Известно, что ранее Григорий отсидел 4,5 года за наркотики и почти два года — за кражу телефона.

Ранее Лайф писал о том, что под Воронежем таксист предотвратил поджог военкомата. Он сдал полицейским пенсионера, который ехал на место преступления.

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Илья Суриков
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