Под Смоленском подросток спас женщину от насильника-наркомана и теперь может сесть в тюрьму

Жительница села Кардымова Смоленской области рассказала, что 15-летний подросток спас женщину, которую пытался изнасиловать местный наркоман. Она заявила Readovka67, что школьник отпугнул 23-летнего насильника и стал с ним драться, после чего тот побежал в полицию и написал заявление об избиении.

Драка подростка с мужчиной, который, предположительно, хотел изнасиловать жительницу села Кардымова Смоленской области. Фото © Readovka67

"В итоге сейчас несовершеннолетнему парнишке светит статья Уголовного кодекса. Всё Кардымово в шоке, ведь местный наркоман уже на протяжении долгого времени терроризирует местных жителей. Пьяный, пытается подраться в местном баре, среди белого дня толкает женщину с ребёнком на проезжую часть. Это его забавы. Местные жители намерены пытаться помочь защитнику, чтобы на него не завели уголовное дело, а наоборот — наказали "потерпевшего" наркомана", — рассказала сельчанка.

При этом портал отмечает, что никаких заявлений в полицию о попытке изнасилования не поступало. А вот по факту драки с участием подростка материалы в правоохранительных органах имеются. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сам школьник рассказал, что шёл по улице, когда услышал крики женщины. На шум также прибежал его знакомый и взял с собой биту.

"Я забрал у него биту и в итоге началась драка двое на двое. То есть тот, нападавший, со своим другом против меня и моего друга. А женщина осталась стоять в стороне, стояла неподалёку", — рассказал подросток.

Несовершеннолетний ударил оппонента битой, после чего убежал. Тот же обратился в полицию с заявлением об избиении и краже борсетки. Подросток отрицает свою вину. Его знакомая в свою очередь сообщила, что женщина, которую пытались изнасиловать, пока не готова идти писать заявление.