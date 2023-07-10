Под Тулой матёрый рецидивист насмерть забил иностранца из-за малолетней собутыльницы

В Алексине Тульской области рецидивист убил иностранца после жалобы несовершеннолетней собутыльницы. По данным SHOT, эта история началась утром минувшей субботы, когда 15-летняя девочка распивала алкоголь в компании:

39-летнего безработного, ранее судимого за групповые грабёж и мошенничество. Последние полгода он числится в федеральном розыске за угрозу убийством;

22-летнего сортировщика склада Wildberries, ранее судимого за вовлечение в преступление несовершеннолетнего и неуплату алиментов;

20-летнего сотрудника одного из местных производств, ранее не судимого.

Всё шло гладко, пока несовершеннолетняя не пожаловалась старшему из собутыльников на гражданина одного из сопредельных государств, проживающего в Алексине. Девушка утверждала, что недавно он её изнасиловал. В результате 39-летний мужчина взял пистолет и наручники, после чего все четверо поехали к обидчику школьницы.

Рецидивист, убивший иностранца в Тульской области. Фото © SHOT

Далее, кинув того в автомобиль, компания направилась в лес, где старший и средний собутыльники жестоко избили мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Однако преступление не удалось утаить от закона: по возвращении домой их машину остановили сотрудники полиции. 39-летнего рецидивиста, управлявшего авто в пьяном виде, доставили в отдел, где он во всём сознался.