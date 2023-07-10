Под Тулой матёрый рецидивист насмерть забил иностранца из-за малолетней собутыльницы
В Алексине двое мужчин убили иностранца, обвинённого школьницей в изнасиловании
В Алексине Тульской области рецидивист убил иностранца после жалобы несовершеннолетней собутыльницы. По данным SHOT, эта история началась утром минувшей субботы, когда 15-летняя девочка распивала алкоголь в компании:
- 39-летнего безработного, ранее судимого за групповые грабёж и мошенничество. Последние полгода он числится в федеральном розыске за угрозу убийством;
- 22-летнего сортировщика склада Wildberries, ранее судимого за вовлечение в преступление несовершеннолетнего и неуплату алиментов;
- 20-летнего сотрудника одного из местных производств, ранее не судимого.
Всё шло гладко, пока несовершеннолетняя не пожаловалась старшему из собутыльников на гражданина одного из сопредельных государств, проживающего в Алексине. Девушка утверждала, что недавно он её изнасиловал. В результате 39-летний мужчина взял пистолет и наручники, после чего все четверо поехали к обидчику школьницы.
Рецидивист, убивший иностранца в Тульской области. Фото © SHOT
Далее, кинув того в автомобиль, компания направилась в лес, где старший и средний собутыльники жестоко избили мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Однако преступление не удалось утаить от закона: по возвращении домой их машину остановили сотрудники полиции. 39-летнего рецидивиста, управлявшего авто в пьяном виде, доставили в отдел, где он во всём сознался.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека группой лиц" и "Убийство". Задержанным грозит более 15 лет колонии.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кудрово Ленинградской области сотрудник полиции проник в квартиру своей бывшей девушки и зарезал её любовника. Убийца встречался с ней порядка пяти лет, однако недавно они расстались. В последнее время правоохранитель был в запое. Сегодня утром стало известно, что он пришёл к коллегам с повинной.