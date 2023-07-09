Мужчина убит в ходе ссоры с продавцом шаурмы и его другом в Казани

Мужчина во время ссоры посетителей кафе в Казани с сотрудником заведения набросился на гостей с ножом. Два человека госпитализированы с травмами, один скончался на месте. По факту убийства и покушения на убийство возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Стычка произошла в кафе на улице Хусаина Мавлютова в столице республики в ночь на 7 июля. Конфликт продавца с посетителями перерос в драку, и нападавший решил заступиться за друга.

"Произошла ссора между тремя клиентами и продавцом заведения. В переросший в потасовку конфликт вмешался друг продавца 23-летний уроженец Республики Узбекистан, который, взяв в руки колюще-режущий предмет, предположительно нож, и нанёс им несколько ударов", — сообщили в пресс-службе ведомства.