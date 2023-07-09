Мужчина убит в ходе ссоры с продавцом шаурмы и его другом в Казани
В Казани задержали подозреваемого в убийстве посетителя кафе на Мавлютова
Мужчина во время ссоры посетителей кафе в Казани с сотрудником заведения набросился на гостей с ножом. Два человека госпитализированы с травмами, один скончался на месте. По факту убийства и покушения на убийство возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.
Стычка произошла в кафе на улице Хусаина Мавлютова в столице республики в ночь на 7 июля. Конфликт продавца с посетителями перерос в драку, и нападавший решил заступиться за друга.
"Произошла ссора между тремя клиентами и продавцом заведения. В переросший в потасовку конфликт вмешался друг продавца 23-летний уроженец Республики Узбекистан, который, взяв в руки колюще-режущий предмет, предположительно нож, и нанёс им несколько ударов", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что смертельная поножовщина произошла в очереди за шаурмой. После стычки подозреваемый скрылся, его удалось найти сегодня. Он полностью признал вину.
Ранее в ресторане в Петербурге бывший заключённый напал с ножом на экс-футболиста. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.
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