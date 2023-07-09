Недельный запой и кровавый план: Появились подробности расправы полицейского над бойфрендом бывшей в Кудрово

Полицейский из Ленинградской области, который зарезал нового ухажёра своей бывшей девушки, съехал от неё неделю назад и с тех пор находился в непрерывном запое. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на свой источник.

Сотрудник полиции Дмитрий Саяпин встречался с Любовью порядка пяти лет, но на прошлой неделе между молодыми людьми произошёл сильный конфликт, положивший конец их отношениям. Дмитрий пытался утопить своё горе в спиртном, но это, как обычно, не довело до добра.

В день икс он позвал с собой приятеля по имени Виктор и наведался в квартиру Любови в Кудрово. Сначала Отелло в погонах избил свою 27-летнюю бывшую, а затем схватил нож и напал на её нового парня — 28-летнего Илью. Виктор в это время удерживал девушку, не позволяя ей вмешаться в драку. Полицейский нанёс несколько ударов ножом Илье и сбежал вместе с товарищем. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но Илья скончался в больнице. Правоохранители уже задержали Виктора, поиски Саяпина продолжаются.