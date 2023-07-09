В Кудрово полицейский проник в квартиру бывшей и зарезал её нового бойфренда
Ориентировка на сотрудника полиции Дмитрия Саяпина. Обложка © LIFE
Под Санкт-Петербургом сотрудник полиции проник в квартиру бывшей девушки и несколько раз ударил ножом её нынешнего парня. Пострадавший скончался на месте, силовикам разослали ориентировки на подозреваемого, узнал SHOT.
(Слева направо) Дмитрий Саяпин, погибший молодой человек и бывшая девушка. Фото © t.me / Mash на Мойке
Инцидент случился на проспекте Строителей в Кудрово. Сначала полицейский избил 27-летнюю девушку, затем достал нож и нанёс её новому избраннику многочисленные ранения. Врачи скорой спасти молодого человека не успели.
Нападавший — 28-летний Дмитрий Саяпин — скрылся с места и теперь объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчина служит стажёром оперуполномоченного группы уголовного розыска 51-го отдела полиции.
Ранее в Сыктывкаре полицейский во время ссоры зарезал любовницу и попытался покончить с собой. Мужчина был госпитализирован и сейчас находится в специализированной палате под охраной.