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9 июля, 10:22
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В Кудрово полицейский проник в квартиру бывшей и зарезал её нового бойфренда

<p>Ориентировка на сотрудника полиции Дмитрия Саяпина. Обложка © LIFE</p>

Ориентировка на сотрудника полиции Дмитрия Саяпина. Обложка © LIFE

Под Санкт-Петербургом сотрудник полиции проник в квартиру бывшей девушки и несколько раз ударил ножом её нынешнего парня. Пострадавший скончался на месте, силовикам разослали ориентировки на подозреваемого, узнал SHOT.

(Слева направо) Дмитрий Саяпин, погибший молодой человек и бывшая девушка. Фото © t.me / Mash на Мойке

(Слева направо) Дмитрий Саяпин, погибший молодой человек и бывшая девушка. Фото © t.me / Mash на Мойке

Инцидент случился на проспекте Строителей в Кудрово. Сначала полицейский избил 27-летнюю девушку, затем достал нож и нанёс её новому избраннику многочисленные ранения. Врачи скорой спасти молодого человека не успели.

Нападавший — 28-летний Дмитрий Саяпин — скрылся с места и теперь объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчина служит стажёром оперуполномоченного группы уголовного розыска 51-го отдела полиции.

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Ирина Фальке
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