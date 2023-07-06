В Мурино ревнивец застрелил любовника бывшей жены на глазах у его сына

В городе Мурино Ленинградской области ранее судимый мужчина застрелил возлюбленного бывшей жены во дворе его дома, перед этим протаранив ворота на машине. Об этом Лайфу сообщил источник.

Трагедия произошла минувшей ночью на улице Гражданской. По нашим данным, 42-летний ревнивец протаранил ворота участка и не менее трёх раз выстрелил в оппонента прямо на глазах у его маленького сына. От полученных травм 38-летний пострадавший скончался на месте. После преступления злоумышленник сбежал, сейчас его разыскивают. По горячим следам правоохранители задержали приятеля преступника, который стал свидетелем происшествия. Однако он не знает, куда скрылся убийца. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.