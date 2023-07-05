Бывший муж любовницы убил директора завода на Урале прямо в его кабинете и покончил с собой
В Свердловской области директора завода застрелили из ружья прямо в кабинете
В Верхней Пышме Свердловской области создателя и директора ООО "П-С-К" (в прошлом завод "Пластблок") Сергея Лухманова застрелили прямо в его кабинете. ЧП произошло 3 июля, сообщает портал E1.ru.
Злоумышленник беспрепятственно зашёл на территорию завода, прошёл в кабинет Лухманова и застрелил его из ружья. Спасти директора завода не удалось. Стрелок сбежал, позже он покончил с собой. Его тело обнаружили в районе Залесье.
Сотрудники завода "Пластблок" шокированы произошедшим. В беседе с Ura.ru они охарактеризовали убитого директора как отзывчивого, неконфликтного человека. По данным телеканала "Рен-ТВ", убийцей является бывший муж молодой любовницы Лухманова. Подробности произошедшего сейчас выясняются.
Ранее Лайф писал, что на Кубани полицейский получил огнестрельное ранение при задержании вооружённого правонарушителя. В пресс-службе регионального главка МВД России уточнили, что оперуполномоченный утром 3 июля в нерабочее время заметил нетрезвого мужчину, который угрожал своему оппоненту охотничьим ружьём.
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