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5 июля, 10:51
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Убойное пати: Подполковник МВД пробил череп свояченице из ФСИН на дне рождения жены-следователя

SHOT: В Туве начальника отдела МВД заподозрили в избиении сотрудницы ФСИН

<p>Подполковник полиции Павел Балзанай. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53733" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подполковник полиции Павел Балзанай. Обложка © Telegram / SHOT

В Туве начальник районного отдела МВД подполковник полиции Павел Балзанай пробил череп сотруднице ФСИН и по совместительству двоюродной сестры его жены-следователя. Детали убойной вечеринки сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 36-летний начальник районного отделения "Улуг-Хемский" праздновал день рождения супруги-следователя в бильярдном клубе в Кызыле. В какой-то момент у него возникла ссора с 31-летней свояченицей, которая является сотрудницей республиканского УФСИН. По словам женщины, подполковник полиции жестоко её избил. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом орбиты глаза, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины головы, а также лица, тела, коленных суставов и голеней.

В настоящее время в отношении офицера полиции проводится служебная проверка. К расследованию дела также подключились республиканская прокуратура и следователи.

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Наталья Исакова
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