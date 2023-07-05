Убойное пати: Подполковник МВД пробил череп свояченице из ФСИН на дне рождения жены-следователя

В Туве начальник районного отдела МВД подполковник полиции Павел Балзанай пробил череп сотруднице ФСИН и по совместительству двоюродной сестры его жены-следователя. Детали убойной вечеринки сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 36-летний начальник районного отделения "Улуг-Хемский" праздновал день рождения супруги-следователя в бильярдном клубе в Кызыле. В какой-то момент у него возникла ссора с 31-летней свояченицей, которая является сотрудницей республиканского УФСИН. По словам женщины, подполковник полиции жестоко её избил. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом орбиты глаза, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины головы, а также лица, тела, коленных суставов и голеней.

В настоящее время в отношении офицера полиции проводится служебная проверка. К расследованию дела также подключились республиканская прокуратура и следователи.