В Сыктывкаре полицейский убил любовницу и попытался покончить с собой

В Сыктывкаре полицейский во время ссоры зарезал любовницу и попытался покончить с собой. Сейчас мужчина госпитализирован, его держат в специализированной палате под охраной. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия разыгралась, когда 53-летний охранник городского ИВС был в гостях у своей 54-летней любовницы. Между ними возникла ссора, и мужчина пять раз ударил свою возлюбленную ножом. Женщина скончалась на месте.

Полицейский сам позвонил в экстренные службы и во всём сознался. Пока правоохранители ехали на место, мужчина попытался покончить с собой, но безуспешно. Сейчас он находится в больнице под охраной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", полицейскому грозит до 15 лет колонии.