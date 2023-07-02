Москвич едва не убил сына выстрелом из ружья в ходе пьяной ссоры

В Новой Москве 63-летний мужчина едва не убил собственного 29-летнего сына. По данным столичной прокуратуры, отец в ходе ссоры схватился за ружьё и выстрелил в сторону. Парня госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Ружьё, из которого мужчина в Новой Москве попытался застрелить сына. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Всё случилось на даче подозреваемого в деревне Каменка поселении Первомайское. О произошедшем правоохранителям сообщила мать пострадавшего, которая в этот момент находилась в доме. Стрелявшего задержали.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие в отношении мужчины процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство и его привлечение к ответственности", — пишет пресс-служба ведомства.