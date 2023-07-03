Вооружённый дебошир случайно ранил полицейского на Кубани

Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании вооружённого правонарушителя. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, оперуполномоченный утром 3 июля в нерабочее время заметил нетрезвого мужчину, который угрожал своему оппоненту охотничьим ружьём.