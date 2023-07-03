Вооружённый дебошир случайно ранил полицейского на Кубани
Краснодарский полицейский получил ранение при задержании правонарушителя
Ружьё, из которого ранили полицейского в Краснодаре. Фото © Официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании вооружённого правонарушителя. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, оперуполномоченный утром 3 июля в нерабочее время заметил нетрезвого мужчину, который угрожал своему оппоненту охотничьим ружьём.
Мужчина с ружьём, при задержании которого полицейский получил ранение в Краснодаре. Фото © Официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
"Полицейский обезоружил и задержал правонарушителя, во время чего произошёл неконтролируемый выстрел, полицейский получил касательное огнестрельное ранение", — говорится в сообщении полиции.
Сейчас в деле разбирается следствие.
А ранее полицейский погиб при задержании преступников в Подмосковье. Погибший сотрудник вместе с напарником пытался остановить 23-летнего недовольного клиента автосервиса, угрожавшего убить мать владельца мастерской.