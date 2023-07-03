Регион

Уведомления отключены

3 июля, 14:42

Вооружённый дебошир случайно ранил полицейского на Кубани

Краснодарский полицейский получил ранение при задержании правонарушителя

<p>Ружьё, из которого ранили полицейского в Краснодаре. Фото © <a href="https://t.me/mvd_23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю</a></p>

Ружьё, из которого ранили полицейского в Краснодаре. Фото © Официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании вооружённого правонарушителя. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, оперуполномоченный утром 3 июля в нерабочее время заметил нетрезвого мужчину, который угрожал своему оппоненту охотничьим ружьём.

Мужчина с ружьём, при задержании которого полицейский получил ранение в Краснодаре. Фото © Официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

"Полицейский обезоружил и задержал правонарушителя, во время чего произошёл неконтролируемый выстрел, полицейский получил касательное огнестрельное ранение", — говорится в сообщении полиции.

Сейчас в деле разбирается следствие.

Актёр "Ржева" получил условный срок за пьяную драку с полицейским в Burger King

Актёр "Ржева" получил условный срок за пьяную драку с полицейским в Burger King

А ранее полицейский погиб при задержании преступников в Подмосковье. Погибший сотрудник вместе с напарником пытался остановить 23-летнего недовольного клиента автосервиса, угрожавшего убить мать владельца мастерской.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров