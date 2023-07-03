Актёр "Ржева" получил условный срок за пьяную драку с полицейским в Burger King

38-летний актёр Антон Падерин, устроивший пьяную драку с сотрудником полиции в апреле, получил два года условного срока. Он известен ролями в новом сериале про группу "КиШ", а также фильмах "Ржев", "Танки" и "28 панфиловцев".

Конфликт случился ещё 17 апреля 2023 года. Падерин вступил в перепалку с полицейскими, которые пытались утихомирить пьяного артиста возле кафе Burger King ("Бургер Кинг") в Петербурге, и начал дебоширить по дороге в дежурную часть.

Актёр так сильно толкнул сотрудника полиции, что тот вывихнул плечо при ударе о металлический поручень. Обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти артист на суде извинился и заявил, что частично признаёт вину. Падерин был осуждён на два года условно и обязан теперь постоянно отмечаться в участке.