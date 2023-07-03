Актёр "Ржева" получил условный срок за пьяную драку с полицейским в Burger King
Актёр Антон Падерин получил 2 года условно за пьяную драку с полицейским
38-летний актёр Антон Падерин. Фото © kino-teatr.ru
38-летний актёр Антон Падерин, устроивший пьяную драку с сотрудником полиции в апреле, получил два года условного срока. Он известен ролями в новом сериале про группу "КиШ", а также фильмах "Ржев", "Танки" и "28 панфиловцев".
Конфликт случился ещё 17 апреля 2023 года. Падерин вступил в перепалку с полицейскими, которые пытались утихомирить пьяного артиста возле кафе Burger King ("Бургер Кинг") в Петербурге, и начал дебоширить по дороге в дежурную часть.
Актёр так сильно толкнул сотрудника полиции, что тот вывихнул плечо при ударе о металлический поручень. Обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти артист на суде извинился и заявил, что частично признаёт вину. Падерин был осуждён на два года условно и обязан теперь постоянно отмечаться в участке.
Ранее Лайф сообщал, что осуждённому за нападение на полицейского в Воронеже американцу смягчили приговор. Срок заключения снизили с 4,5 до 3,5 года.