Регион

Уведомления отключены

3 июля, 11:07

Актёр "Ржева" получил условный срок за пьяную драку с полицейским в Burger King

Актёр Антон Падерин получил 2 года условно за пьяную драку с полицейским

<p>38-летний актёр Антон Падерин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/301934/foto/i2/1242002/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

38-летний актёр Антон Падерин. Фото © kino-teatr.ru

38-летний актёр Антон Падерин, устроивший пьяную драку с сотрудником полиции в апреле, получил два года условного срока. Он известен ролями в новом сериале про группу "КиШ", а также фильмах "Ржев", "Танки" и "28 панфиловцев".

Конфликт случился ещё 17 апреля 2023 года. Падерин вступил в перепалку с полицейскими, которые пытались утихомирить пьяного артиста возле кафе Burger King ("Бургер Кинг") в Петербурге, и начал дебоширить по дороге в дежурную часть.

Актёр так сильно толкнул сотрудника полиции, что тот вывихнул плечо при ударе о металлический поручень. Обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти артист на суде извинился и заявил, что частично признаёт вину. Падерин был осуждён на два года условно и обязан теперь постоянно отмечаться в участке.

Суд продлил арест Петрийчук и Беркович по делу об оправдании терроризма

Суд продлил арест Петрийчук и Беркович по делу об оправдании терроризма

Ранее Лайф сообщал, что осуждённому за нападение на полицейского в Воронеже американцу смягчили приговор. Срок заключения снизили с 4,5 до 3,5 года.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Криминал
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров