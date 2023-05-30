Ударившему полицейского в Воронеже американцу смягчили приговор

Американскому гражданину Роберту Гилману, осужденному за нападение на полицейского, смягчили приговор в Воронежском областном суде. Судья Сергей Черник уменьшил срок заключения с 4,5 до 3,5 лет.

"Смягчить наказание до трёх лет шести месяцев", — цитирует его РИА "Новости".

Напомним, в октябре прошлого года Центральный районный суд Воронежа вынес Гилману приговор в виде 4,5 лет колонии общего режима, как требовала прокуратура. Защита обжаловала решение и просила более мягкое наказание. Апелляцию начали рассматривать в конце мая.