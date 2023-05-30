Регион

Уведомления отключены

30 мая, 16:49

Ударившему полицейского в Воронеже американцу смягчили приговор

Американскому гражданину Роберту Гилману, осужденному за нападение на полицейского, смягчили приговор в Воронежском областном суде. Судья Сергей Черник уменьшил срок заключения с 4,5 до 3,5 лет.

"Смягчить наказание до трёх лет шести месяцев", — цитирует его РИА "Новости".

Избивший полицейского в Воронеже пьяный американец обвинил во всём качество русской водки

Избивший полицейского в Воронеже пьяный американец обвинил во всём качество русской водки

Напомним, в октябре прошлого года Центральный районный суд Воронежа вынес Гилману приговор в виде 4,5 лет колонии общего режима, как требовала прокуратура. Защита обжаловала решение и просила более мягкое наказание. Апелляцию начали рассматривать в конце мая.

Ранее Лайф писал о том, что суд приговорил к восьми годам колонии актёра Глеба Нейжмак-Иорданского, избившего бывшего замглавы Минэнерго Леонида Тропко осенью 2021 года.

Обложка ©

ТАСС / Елена Рузанова

Илья Суриков
  • Новости
  • Криминал
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров