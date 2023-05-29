Близкого друга Панина приговорили к 8 годам за избиение до смерти экс-замглавы Минэнерго
Суд осудил на 8 лет актёра Нейжмак-Иорданского, избившего экс-замглавы Минэнерго
Осуждённый актёр Глеб Нейжмак-Иорданский. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Дорогомиловского суда
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии актёра Глеба Нейжмак-Иорданского, избившего бывшего замглавы Минэнерго Леонида Тропко осенью 2021 года. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Момент избиения Леонида Тропко у собственного подъезда. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr.gerelian
"Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Нейжмак-Иорданского к восьми годам колонии общего режима за совершение преступления по пункту "д" части 2 статьи 111 УК РФ", — говорится в сообщении.
Артист осуждён по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений". Нейжмак-Иорданского также обязали выплатить вдове Тропко компенсацию за моральный ущерб в размере трёх миллионов рублей, пишет RT.
Актёр Нейжмак-Иорданский в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Напомним, инцидент случился ещё 18 ноября у подъезда дома, где жил Тропко. Между мужчинами произошёл конфликт из-за двери, под которую 31-летний Нейжмак-Иорданский подкладывал камень. Актёр не стерпел замечаний и избил 69-летнего экс-чиновника. В результате Тропко госпитализировали с тяжелейшими травмами головы и переломом глазницы. Спустя две недели интенсивного лечения он скончался. 31-летнего актёра задержали и арестовали. Сообщалось, что Нейжмак-Иорданский является близким другом скандально известного актёра Алексея Панина.