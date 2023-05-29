Близкого друга Панина приговорили к 8 годам за избиение до смерти экс-замглавы Минэнерго

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии актёра Глеба Нейжмак-Иорданского, избившего бывшего замглавы Минэнерго Леонида Тропко осенью 2021 года. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Момент избиения Леонида Тропко у собственного подъезда. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr.gerelian

"Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Нейжмак-Иорданского к восьми годам колонии общего режима за совершение преступления по пункту "д" части 2 статьи 111 УК РФ", — говорится в сообщении.

Артист осуждён по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений". Нейжмак-Иорданского также обязали выплатить вдове Тропко компенсацию за моральный ущерб в размере трёх миллионов рублей, пишет RT.