В Петербурге задержали полицейского-ревница, который зарезал парня бывшей
SHOT: Убивший парня бывшей в Кудрово полицейский сам пришёл в отдел с повинной
Полицейский, подозреваемый в убийстве парня бывшей девушки в городе Кудрово. Обложка © LIFE
В Санкт-Петербурге задержали полицейского, который зарезал нового парня своей бывшей девушки. Он сам пришёл в отдел с повинной, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, конфликт между мужчинами начался задолго до кровавой расправы. Дмитрий затаил зло на женатого 28-летнего Илью, когда узнал, что тот крутит роман с его благоверной. Сначала полицейский пытался всё выяснить мирно, однако, когда понял, что слова ни к чему не приведут, после недельного запоя поехал к Илье лично, чтобы поговорить "по-взрослому".
Напомним, об инциденте стало известно вчера днём. Уточнялось, что полицейский проник в квартиру бывшей девушки в городе Кудрово Ленинградской области и несколько раз ударил ножом её нового любовника. До появления Ильи пара встречалась около пяти лет. На прошлой неделе молодые люди расстались, Дмитрий съехал от своей возлюбленной и взялся за бутылку, пытаясь залить горе алкоголем.