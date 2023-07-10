В Петербурге задержали полицейского-ревница, который зарезал парня бывшей

В Санкт-Петербурге задержали полицейского, который зарезал нового парня своей бывшей девушки. Он сам пришёл в отдел с повинной, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, конфликт между мужчинами начался задолго до кровавой расправы. Дмитрий затаил зло на женатого 28-летнего Илью, когда узнал, что тот крутит роман с его благоверной. Сначала полицейский пытался всё выяснить мирно, однако, когда понял, что слова ни к чему не приведут, после недельного запоя поехал к Илье лично, чтобы поговорить "по-взрослому".