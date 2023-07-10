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10 июля, 07:17

В Петербурге задержали полицейского-ревница, который зарезал парня бывшей

SHOT: Убивший парня бывшей в Кудрово полицейский сам пришёл в отдел с повинной

<p>Полицейский, подозреваемый в убийстве парня бывшей девушки в городе Кудрово. Обложка © LIFE</p>

Полицейский, подозреваемый в убийстве парня бывшей девушки в городе Кудрово. Обложка © LIFE

В Санкт-Петербурге задержали полицейского, который зарезал нового парня своей бывшей девушки. Он сам пришёл в отдел с повинной, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, конфликт между мужчинами начался задолго до кровавой расправы. Дмитрий затаил зло на женатого 28-летнего Илью, когда узнал, что тот крутит роман с его благоверной. Сначала полицейский пытался всё выяснить мирно, однако, когда понял, что слова ни к чему не приведут, после недельного запоя поехал к Илье лично, чтобы поговорить "по-взрослому".

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Напомним, об инциденте стало известно вчера днём. Уточнялось, что полицейский проник в квартиру бывшей девушки в городе Кудрово Ленинградской области и несколько раз ударил ножом её нового любовника. До появления Ильи пара встречалась около пяти лет. На прошлой неделе молодые люди расстались, Дмитрий съехал от своей возлюбленной и взялся за бутылку, пытаясь залить горе алкоголем.

Николь Вербер
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