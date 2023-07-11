Криминалист считает, что убийца девочки под Челябинском пытался скрыть изнасилование

Предполагаемый убийца 12-летней школьницы в Челябинской области должен нести ответственность по полной программе, а все заявления о том, что он пошёл на преступление из-за проблем с психикой и выпитого спиртного, являются враньём и попыткой избежать серьёзного наказания. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ Михаил Игнатов.

"Это всё попытка себя как-то выгородить, попытка уйти от ответственности или как-то смягчить свою участь. Заявления преступника, что у него не было умысла, им двигали какие-то потусторонни силы, бутылка пива и так далее — всё это враньё. Да, может, это усугубило как-то его агрессию. В состоянии алкогольного опьянения, может быть, человек становится более агрессивный", — отметил эксперт.

Собеседник Лайфа заметил, что многие люди могут выпивать алкоголь, но "не все убивают при этом малолетних детей". Криминалист выдвинул и более правдоподобную версию о мотиве убийства. По оценке Игнатова, злоумышленник мог попытаться изнасиловать девочку, а та закричала и стала сопротивляться, чем вызвала ещё большую агрессию преступника, который в полувменяемом состоянии мог нанести ей смертельный удар. Как указал эксперт, точную причину гибели установят экспертизы.

"Поверьте мне, он должен нести ответственность по полной программе. Согласно закону, отягчающим обстоятельством является наличие алкогольного опьянения. Суд ещё более серьёзно должен подойти к наказанию этого гражданина. Я бы таких людей отправлял на пожизненное заключение. Такие люди должны быть изолированы от общества навсегда", — резюмировал Игнатов.