Перемкнуло после пива: В деле об убийстве школьницы под Челябинском появились новые детали

Предполагаемый убийца 12-летней школьницы в Челябинской области в день совершения преступления выпил несколько бутылок пива, хотя знал, что алкоголь ему категорически противопоказан из-за проблем с психикой.

Как сообщает Telegram-канал "112", со слов родственников, будучи ещё ребёнком, Дмитрий чуть не умер от пневмонии, у него были кислородное голодание и проблемы с сосудами мозга. Позже он выздоровел, но появились странности в поведении. Так, у него постоянно менялось настроение, в частности, он часто нервничал и мог резко впадать в уныние. Медики подозревали у него неврологические отклонения и рассеянный склероз.

Также известно, что в последнее время мужчина жаловался на головные боли. На фоне всего этого ему было категорически запрещено принимать алкоголь даже в небольших количествах, но в день убийства он всё равно выпил пива. Следователям задержанный рассказал, что слабо помнит о том, что случилось. По данным Ura.ru, изначально Дмитрий пытался отрицать свою причастность к убийству ребёнка. Но после того как ему показали записи с камеры видеонаблюдения, на которых школьница сидит в его машине, мужчина всё-таки сознался в содеянном.